"القاهرة الإخبارية" تستعرض الزلازل الأقوى تأثيرًا فى العالم

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أقوى الزلازل تأثيرًا في العالم على مر التاريخ، بعد الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب وأسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.

أقوى الزلازل تأثيرًا في العالم

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن زلزال تانجشان في الصين عام 1976 كانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، حيث تسبب في مقتل 250 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أن من أخطر الزلازل أيضًا التي شهدها العالم، زلزال سومطرة في إندونيسيا عام 2004، وبلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر، كما تسبب في مقتل أكثر من 250 ألف شخص.

أيضًا زلزال جانسو في الصين عام 1920 بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل 230 ألف شخص.

بالإضافة إلى زلزال هايتي بالبحر الكاريبي عام 2010، والذي بلغت قوته 7 درجات ريختر وتسبب في مقتل 222 ألف شخص.

وزلزال أرزنجان بتركيا عام 1939 بقوة 7.8 درجة ريختر وتسبب في مقتل 33 ألف شخص.

وزلزال آسام في التبت بالهند عام 1950 بلغت قوته 8.6 ريختر وتسبب في مقتل 30 ألف شخص.

كذلك زلزال هونشو في اليابان عام 2011 بلغت قوته 9.1 درجة ريختر وتسبب في مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

وأيضًا زلزال تشيلي بأمريكا الجنوبية عام 1960 والذي بلغت قوته 9.5 درجة ريختر، وتسبب في مقتل 6000 شخص.

وزلزال تركيا وروسيا عام 2023 بقوة 7.7 ريختر وراح ضحيته العديد من الأشخاص، وأخيرًا زلزال المغرب 2023 وبلغت قوته 7 درجات ريختر وخلّف مئات القتلى والجرحى.