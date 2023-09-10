الكنيسة اللاتينية في مصر تحذر الخطاة: خطايانا تجرحنا على الدوام

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأحد الثالث والعشرون من زمن السنة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:من أجل صالحنا وخلاصنا، تُنذِرنا الكتب المقدّسة كلّها بضرورة الاعتراف بخطايانا، باستمرار وتواضع، ليس أمام الله وحسب، بل أيضًا أمام رجل قدّيس يخاف الله. هكذا، نصحنا الرُّوح القدس على لسان الرسول يعقوب بالتالي: "فلْيَعتَرِفْ بَعضُكم لِبَعضٍ بِخَطاياه، ولْيُصَلِّ بَعضُكم لِبَعضٍ كَي تُشفَوا"، كما أنّ صاحب المزامير قال: "أَبَحتُكَ خَطيئَتي وما كَتَمت إِثْمي قُلتُ: أَعْتَرِفُ لِلرَّبِّ بِمَعاصِيَّ وأنتَ رَفَعتَ وِزْرَ خطيئَتي".

خطايانا تجرحنا على الدوام

إنّ خطايانا تجرحنا على الدوام؛ وبالطريقة نفسها، يجدر بنا أن نلجأ دائمًا إلى علاج الاعتراف.

في الواقع، إن كان الله يرغب في أن نعترف بخطايانا، ليس لأنّه شخصيًّا لا يعرفها، بل لأنّ الشرّير يودّ أن يجد ما يتّهمنا به أمام محكمة الديّان الأبديّ؛ لهذا السبب، يريدنا أن نفكّر بالأحرى في إيجاد عذر لها بدل أن نتحمّل وزرها. غير أنّ إلهنا، لأنّه صالح ورحوم، يريد منّا أن نعترف بها في هذا العالم لئلاّ تشكّل حجر عثرة لنا في العالم الآخر. فإن اعترفنا بها، يكون هو رحومًا غفورًا؛ وإذا بحنا بها، يغفر لنا... ونحن يا إخوتي، نحن فعلاً أطبّاء روحكم؛ نسعى جاهدين كي نشفي روحكم.

من جهة اخرى، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

شارك في الصلاة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "ملكوت الله".

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأب المطران لأبنائه وبناته حضور القداس الإلهي، بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.