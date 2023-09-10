الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"طرق النجاة في الأزمنة الأخيرة" بعظة الأحد على قناة ON

كنيسة
كنيسة

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس مينا إبراهيم كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالسويس، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

محتوى العظة

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو أحد شهر نسيء (الشهر القبطي الأخير)، وموضوع إنجيله وهو "علامات المجيء الثاني" في إنجيل متى والأصحاح الرابع والعشرين.

وأشار إلى طُرق نجاة الإنسان في الأزمنة الأخيرة، من خلال صلاته الحارة الدائمة بألا يسقط في:

١- الجوع الروحي وعدم الاهتمام بكلمة الله.

٢- تفشي وبأ الخطية.

٣- الارتداد عن الإيمان.

٤- حَرفية العبادة.

٥- الانحدار الروحي.

٦- التمسك بالأمور العتيقة (الأنا والكرامة).

٧- الكسل والرخاوة.

"الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ" (مز ١٢٦: ٥).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 

عظة برنامج عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد عظة الأحد الأسبوعية على قناة ontv العظة الأسبوعية

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