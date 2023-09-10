الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ابدأ" الوطنية تبحث وضع خارطة عمل لتطوير صناعة الأثاث فى دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بمكتبها، وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات برئاسة العقيد إبراهيم العجوز، مدير مبادرة "ابدأ"، لمناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التي تشتهر بها المحافظة، خاصة قطاع الأثاث.

 

وضع خارطة عمل لتطوير صناعة الأثاث في محافظة دمياط 


وضعت خارطة عمل لتطوير صناعة الأثاث في محافظة دمياط، حيث بحثت المحافظ آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في الجهود التي تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها. وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التي تواجه الصناعة.

وفي السياق، استعرضت الدكتورة منال عوض ما أسفرت عنه المناقشات التي نتجت عن ورش العمل المنعقدة على مدار أسبوعين، لإعداد منهجية محددة للتطوير تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء، لتحديد أطر التعاون مع "ابدأ"، معربة عن تطلعها لمشاركة فريق المبادرة برؤى وأفكار تساهم في وضع خطة العمل ودعم الصناع بالمجالات المتعلقة بالصناعة والتسويق والترويج لها، وأيضًا دعم الصناعات الأخرى بالمحافظة.

من جانبه، أشار مدير المبادرة إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات لتحديد المشكلات التى تواجه الصناعة، وتنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المصرية، كما استعرض أبرز الأفكار المقترح تنفيذها فى هذا الإطار، مؤكدًا أنه سيتم التواصل بشكل دورى لتحقيق المبادرة مشاركة فعالة لدعم هذا الملف.

وفى ختام اللقاء، تسلمت المحافظ درع المبادرة تقديرًا لتعاونها الكبير للبدء فى تحقيق الشراكة بين الجانبين لدعم الصناعة بالمحافظة.

وأكدت محافظ دمياط حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل، واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة.

صناعة الأثاث دمياط ابدأ الوطنية منال عوض محافظة دمياط

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