ميرفت السيد.. أول امرأة تترشح على كرسى رئاسة الزمالك

تقدمت ميرفت السيد أحمد عضوة الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحها على منصب رئيس النادي، بالانتخابات التي سيتم عقدها يوم ٢٠ أكتوبر المقبل.

وقد عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح جميع مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم .

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس بتقدم تسعة مرشحين.

وتقدم أمس السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ومن المنتظر تواجد حسين لبيب وقائمته اليوم في النادي والتقدم بأوراق ترشحهم بشكل رسمي معا في رسالة واضحة لوجودهم في قائمة واحدة والتدعيم.

وأعلن أحمد سليمان، في الساعات الماضية، عن عزمه الترشح ضمن قائمة حسين لبيب بعدما تراجع عن الترشح على مقعد الرئيس في انتخابات الزمالك ضد حسين لبيب وجاء القرار بتواجدهما في قائمة معًا لتقديم الدعم لنادي الزمالك، ليقترب حسين لبيب من حسم الانتخابات لصالحه على مقعد الرئيس حيث يعتبر هو الأقرب في الوقت الحالي بكل قوة للفوز بهذا المقعد.