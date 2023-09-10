الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

لقاء الأنبا باسيليوس فوزي بالمتناولين الجدد

شارك في الصلاة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث ألقى عظة الاحتفال بعنوان "ملكوت الله"، وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأب المطران لأبنائه وبناته حضور القداس الإلهي، بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة. واختتم نيافته اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس ختام مهرجان "المعاني الروحية للقداس الإلهي"، لأبناء وبنات المرحلة الابتدائية، بخدمة التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وأشرف على تنظيم اليوم الختامي مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

واحتوت المسابقات التنافسية على عدد من الأقسام المتنوعة مثل: الطقوس، الألحان، المحفوظات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية. وفي ختام المهرجان، ترأس راعي الإيبارشية توزيع الهدايا التذكارية على الكنائس، الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

وأيضا تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظّم الأب شنودة يواقيم، مسئول لجنة الشّباب الإيبارشيّ، وخدّام اللّجنة، بالتًعاون دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا للشّباب، في الفترة من السابع، وحتى التاسع من الشهر الجاري.

كان موضوع التّكوين الأمثال، والمعجزات في الأناجيل المقدّسة. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

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