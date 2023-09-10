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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة تحيي الذكرى السنوية للبابا البطريرك بطرس السابع.. تعرف عليه

بتروس السابع
بتروس السابع

يوافق غدًا 11 سبتمبر 2023 الذكرى السنوية التاسعة عشر لانتقال لمثلث الرحمات بطرس السابع بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

من هو؟

ولد بطرس بابابيترو في سيتشاري، مقاطعة كيرينيا، قبرص في 3 سبتمبر 1949. كان الابن الأكبر لعائلة أرثوذكسية يونانية وكان والده وجده كاهنين.

في سن الثانية عشرة، التحق بطرس بدير مشيراس. ثم في سن السابعة عشرة، دخل مدرسة الرسول بارناباس في نيقوسيا، تخرج منها عام 1969 ورُسم شماساً في دير مشيراس.

بعد عام، أثناء دراسة الشماس بطرس في مدارس أفروف الثانوية. استدعاه مثلث الرحمات البابا البطريرك نيقولا السادس إلى الإسكندرية. وشغل بتروس منصب شماس تحت قيادة البابا البطريرك. ثم في عام 1974 تلقى بطرس منحة دراسية من وزارة الخارجية اليونانية للالتحاق بكلية اللاهوت في جامعة أثينا.

بعد تخرج الشماس بطرس من جامعة أثينا عام 1978، رُسم كاهنًا من قبل المطران خريسوستوموس أسقف دودونيس وغادر إلى القاهرة حيث حصل على لقب النائب البطريركي. في عام 1983 تمت ترقيته إلى رتبة أسقف بابل.

تولى الأسقف بطرس عدة مناصب في جميع أنحاء إفريقيا، بدءًا من جوهانسبرج وأكرا والكاميرون ووسط شرق إفريقيا. وأثناء وجوده في إفريقيا ركز على ترميم الأديرة، مثل دير القديس سابا التاريخي في الإسكندرية، وتوسيع نطاق عمله التبشيري في شرق إفريقيا.

بعد رقاد مثلث الرحمات البابا البطريرك بارثينيوس الثالث في عام 1966 تولى بطرس رئاسة بطريركية الإسكندرية في 9 مارس 1997 بعد انتخابه من قبل المجمع المقدس في فبراير 1997، وأصبح لقبه البطريركي بطرس السابع.

طوال فترة بطريركية البابا بطرس بنى علاقات مع الكنائس الأخرى غير الرومية أرثوذكسية. كما بدأ علاقات سلمية بين المسلمين والمسيحيين في الشرق الأوسط وتفاعل مع القادة العرب.

استخدم البابا البطريرك بطرس منصبه لربط الجماعات الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم. و"نشر مجلة صوت الأرثوذكسية" في جميع أنحاء إفريقيا، للأشخاص الذين لم يسمعوا بالمسيح من قبل. كما شجع الجمعيات الأهلية التبشيرية الأرثوذكسية على خدمة الذين يموتون من الجوع والمرض وإنشاء مدارس لهم.

كما بدأ في تنفيذ مشروع لترميم المقر البطريركي في الإسكندرية، وتجديد المكتبة البطريركية، وترميم دير القديس سابا التريخي في الإسكندرية، والمقر البطريركي في القاهرة، ودير القديس جاورجيوس البطركي التاريخي في مصر القديمة بالقاهرة. لكنه لم يرى إتمام ما بدأه بسبب وفاته.

في 9 نوفمبر عام 1998 أصدر وثيقة باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا يُقدم فيها إعتذار للقديس نكتاريوس عما صدر من البطريركية في حقه من ظُلم وأعاد له رتبته الأسقفية كمطران ٌبراشية بينتابوليس (المدن الخمس).

وفي 16 سبتمبر 2002 صاغ مرسوم بطريركي، بناء على قانون قديم للبطريركية، يكون يحصر فيه انتخاب البابا البطريرك الإسكندري بالمجمع المقدس.

في عام 2002 كتب البابا بطرس إلى جورج دبليو بوش في محاولة منه لمنع حرب العراق. وذكر البابا بطرس في رسالته أن غزو العراق سوف يُنظر إليه على أنه هجوم على الإسلام وخلق مشاكل مستقبلية مع الأديان الأخرى.

حصل على وسام التاج اليوغوسلافي ووسام القديس سابا.

تولى البابا البطريرك بطرس ترأس بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لمدة سبع سنوات حتى رقاده.

في 11 سبتمبر 2004 توفي البابا بطرس السابع في حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز بوينج شينوك تابعة لطيران الجيش اليوناني في بحر إيجه أثناء توجهها إلى جبل آثوس. وكان على متنها بها 17 شخصًا منهم علمانيين وإكليروس وثلاثة أساقفة من بطريركية الإسكندرية. من بطريركية الإسكندرية كل من:

- مطران بيلوسيو إيرينايوس.

- مطران قرطاج كريسوستوموس.

- أسقف مدغشقر نيكتاريوس.

- الشماس نيكتاريوس كونتورجوس.

- جورج مافروس المستشار القانوني للبطريرك.

- باتروكلوس باباستيفانو ، المستشار التقني للبطريرك.

في عام 2007 تم رفع دعوى قضائية ضد شركة بوينج المنتجة للمروحية من قبل عائلات الضحايا بسبب الإهمال. وتمت تسوية الدعوى خارج المحكمة.

خلال ترأسه بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا نال احترام ومحبة الإكليروس من متروبوليتية وأساقفة وكهنة وشمامسة، وكذلك الشعب المؤمن من أبناء البطريركية من يونانيين وقبارصة ومصريين وأفارقة.

بتروس السابع مثلث الرحمات مثلث الرحمات بتروس السابع بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا روم الأرثوذكس

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