"تيم عايزة أتجوزك".. شائعات طاردت وفاء الكيلاني في عيد ميلادها الـ51

تحتفل اليوم الإعلامية وفاء الكيلاني بعيد ميلادها الـ51 وحفرت الكيلاني اسمها في مجال الإعلام بحروف من ذهب بعد تقديمها لعدد من البرامج التي كانت فارقة في مشوارها الإعلامي.

تعد وفاء الكيلاني أحد أهم الإعلاميات المشاكسات على الساحة الإعلامية وتتسم برامجها باثارة الجدل نظرا لجراتها الشديدة في إدارة الحوار.

وتزامنا مع احتفال الكيلاني بعيد ميلادها، ترصد “الدستور” في التقرير أبرز المعلومات عنها وأزمتها مع زوجها تيم حسن.

نشأة وفاء الكيلاني

ولدت وفاء الكيلاني يوم 10 سبتمبر 1972 في مصر، وبدأت حياتها الإعلامية في إيطاليا في 1997 حيث قدمت برامج المنوعات في شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) وقدمت أول برنامج لها على الهواء مباشرة بعنوان «استديو الهوا».

ثم توجهت إلى لبنان لتعمل في عدد من البرامج بإحدى القنوات الفضائية اللبنانية، ثم انتقلت الى شبكة تليفزيون روتانا وقدمت برنامج "ضد التيار" ثم تألقت اكثر في مجال البرامج التليفزيونية ولمع اسمها في مجال الإعلام حيث انتقلت بحلول عام الي قناة القاهرة والناس لتقدم برنامج "بدون رقابة" الذي كان نقلة في مشوارها الإعلامي ، التحقت بالعمل في شاشة MBC حيث قدمت برنامج "نورت" و"الحكم" و “المتاهة”.

كانت وجهتها الأخيرة هى قناة dmc حيث تعاقدت معها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم برنامج “السيرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر الترند وقت عرضه.

زواجها الأول

تزوجت وفاء في بداية حياتها الإعلامية عام 2008 من طوني ميخائيل الذي يعمل في مجال التلفزيون خارج لبنان، والذي كان زميلها السابق في شبكة ART أثناء عملهما في إيطاليا، وتم الزواج مدنيا في قبرص، تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرًا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيًا.

أقيم حفل الزفاف في بيروت بحضور صديقاتها، ثم أنجبت طفلتها الأولى «جودي» في أحد مستشفيات إيطاليا في مايو 2009، وفي 2011 أنجبت ابنها الثاني وأسمته ريان وبنهاية يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 8 سنوات بعد وصولهما لطريق مسدود.

علاقتها بتيم حسن

بدأت علاقة وفاء الكيلاني بالنجم تيم حسن أثناء استضافتها له في إحدى حلقات برنامجها “الحكم” حينما سألته عن مواصفات فتاة أحلامه وبعدما أنهى حديثه فاجأته الإعلامية بقولها:"تيم أنا عاوزه أتجوزك"، ثم ضحكت.

لتبدأ علاقة الطرفان من هذا المنطلق لتتحول المزحة إلى حقيقة بعد أقل من عامين وتتزوج وفاء الكيلاني من تيم حسن في مفاجأة غير متوقعة لجمهور الطرفين في مايو 2017.

ورغم محاولات الطرفين أبعاد علاقتهم العاطفية والزوجية عن أعين الإعلام إلاّ أنهما لم يسلما من الشائعات التي تؤكد انفصالهما بين الحين والآخر.

قصة زواج وفاء وتيم

أطلق طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل تصريحات صادمة حول زواجها من تيم حسن وذكرت تقارير صحفية أن طليقها صرح لمجلة عربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سراً لمدة عام قبل إعلان زواجهما.

وأضافت التقارير على لسان طليقها، أنه عندما اكتشف زواجها من تيم وتردده كثيراً على منزلها بعلم والديها، هددها طليقها برفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه، إن لم يعلن عن الزواج بطريقة رسمية، لذلك أعلنت زواجها بشكل رسمي من خلال صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظلت الشائعات تطارد وفاء الكيلاني وتيم حسن خلال سنوات زواجهما والتي أكدت انفصالهما بشكل قاطع ولكنها كان ينفيان هذه الشائعة في كل مرة تتجدد فيها .

من هذه الشائعات، ما نشره الصحفي اللبناني إيلي باسيل بشأن طلاق الثنائي قبل 3 سنوات وحديثه عن تقاضي وفاء 100 ألف دولار من تيم مؤخر صداق، لكن مصدرا مقربا تحدث عن "خلاف" وقع بينهما انتهى بالصلح ولا صحة لهذه الشائعة، فيما لم لم يعلق اي منهما على صحة هذه الشائعة.

وفي 2021 طاردت شائعات الانفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني مرة أخرى فردت الكيلاني بشكل غير مباشر عندما نشرت على السوشيال ميديا منشورا يؤكد استمرار زوجها تزامنا مع حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وكتبت وفاء:"من الحاجات القليلة الجميلة اللي حصلت معايا السنة دي أني منحت وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومة دبي؛ حفظ الله الإمارات وأهلها الطيبين".

فيما نشر تيم كلمات مشابهة لتلك التي كتبتها زوجته، ما يؤكد استمرار الزيجة ويضع حدا لشائعات ظلت تطاردهما شهورا وقتها.

وخلال ظهورهم الإعلامي للترويج لمسلسل تيم حسن "الهيبة" في حفل جوائز "Joy Awards رد تيم مباشرة على سؤال بشأن شائعات الطلاق وعلاقته بزوجته، قائلا:"نحن معا، هذه الأشياء لا ألتفت لها ولا وفاء تلتفت لها والحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم".