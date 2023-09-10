بالتزامن مع حدوث العاصفة دانيال.. كيف تحمى نفسك من العواصف الرعدية؟

بالتزامن مع الاستعداد للعاصفة دانيا والتى كان لها تأثيرا سلبيا على اليونان وليبيا، يبحث العديد من المواطنين عن ما هى هذه العاصفة وكيف يحمون أنفسهم منها حال حدوثها فى مصر؟ فى هذا السياق ترصد الدستور نصائح هامة حتى تتجنب أى أضرار قد تحدث لك بسبب العواصف الرعدية.

_ابتعد عن النوافذ قم أغلق النوافذ وابق في الغرف الداخلية من البناء، فالنوافذ مدخل مباشر للبرق.

_لا تلمس أي شيء معدني أو كهربائي. استخدام الهاتف الأرضي أثناء العواصف الرعدية هو السبب الأول لإصابات البرق في الولايات المتحدة؛ فالبرق قد يدخل البيت من أي شيء يوصل الكهرباء كأسلاك الهاتف والكهرباء والصرف الصحي.

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_لا تلمس مقابس الكهرباء أثناء العاصفة ولا تحاول فصل أي جهاز عن الكهرباء وإلا تعرضت لصعق البرق.

_لا ترقد أو تتكئ على الأرضيات والحوائط الخرسانية إذ أن بأغلبها شبكة معدنية توصل للكهرباء.

_تجنب حوض الاستحمام والدش وحمامات السباحة الداخلية.

_إذا كنت بداخل سيارة، فلا تلمس الزجاج أو أي جزء معدني من الهيكل.

_ لا تخرج قبل مرور 30 دقيقة على الأقل من آخر ضربة برق حتى لو وجدت المطر بدأ يخف فهناك احتمال لا بأس به أن يضرب البرق حتى من عاصفة راحلة.

وفي السياق، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصى غرب الساحل الشمالي) غدا الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعدما بدأت فى اليونان منذ أيام ووصلت الآن إلى الأراضى الليبية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية خاصة مطروح والسلوم.