الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: مصر تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشكلات الدولية

السفير يوسف الشرقاوى
السفير يوسف الشرقاوى

قال السفير يوسف الشرقاوى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجموعة العشرين «G20» تعتبر من أهم المحافل الدولية والمنتدى الاقتصادي الأول على مستوى العالم، منوهًا بأن المنتدى تم إنشاؤه في التسعينيات من القرن الماضي عندما اندلعت الأزمة خاصة في الكثير من الدول الآسيوية.

مجموعة العشرين لها أهمية كبيرة على الناتج القومى والتعداد السكانى

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، أن المجموعة بدأت على مستوى البنوك المركزية ثم توسعت حتى أصبحت تعقد على مستوى القمة وتضم 20 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي بجانب الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي سواء كان من الناتج القومي الإجمالي والتعداد السكاني لأنها تضم 5 دول مهمين للغاية أعضاء في مجلس الأمن  «الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الشعبية»، إلى جانب دول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى مجموعة السبع.

واختتم أن مصر تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشكلات الدولية فهي ليست ضيفة على قمة مجموعة العشرين لكنها تقدم الحلول، في ظل المشكلات التي يواجهها العالم، ومشاركة مصر لها أهمية كبيرة، خاصة أنها بشكل متوازن في المشهد العالمى، بالإضافة إلى أنها تتحرك بصفتها صوت العالم الثالث والدول النامية وإفريقيا.

وشارك الرئيس السيسي بنيودلهي، فى القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، أمس، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

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