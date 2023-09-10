تنفيذ 90 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ عدد 90 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

289 فرصة عمل للشباب

وأوضح محافظ مطروح، أن المبادرة نجحت في توفير نحو عدد 289 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم.

وأضاف محافظ مطروح أن قيمة القروض الممنوحة لأصحابها بلغت نحو 4.4 مليون جنيه حتى الآن، وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة مما أسهم في رفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.