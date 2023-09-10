أستاذ اقتصاد: العالم أدرك أهمية إفريقيا ومواردها البشرية والطبيعية الضخمة

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الزقازيق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين أكدت وجوب ضمانات لدول العالم النامي والاقتصاديات الناشئة بخصوص وصول الغذاء إليها.

وأضاف الشوادفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سواء فيما يتعلق بالغذاء أو اللوجستيات أو الطاقة، فإن الاقتصاديات الناشئة تأثرت بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها أكثر من الدول المتقدمة ولم يكن لها ذنب فيها".

كما أكد أستاذ الاقتصاد أن قارة إفريقيا مفتاح تقدم العالم، وهو ما أدركه العالم جيدًا في ظل امتلاكها موارد بشرية وطبيعية ضخمة، بالإضافة إلى امتلاك إمكانيات تجعلها تساعد في إظهار النمو العالمي وتحقيق معدلات كبيرة في الناتج المحلي.

وتابع: "مشكلة الغذاء كبيرة وعاني العالم منها نتيجة حرب لم تشارك فيها دولة ناشئة، فهي حرب بين دول العالم المتقدمة مثل روسيا وأوروبا وأمريكا على أرض أوكرانيا".