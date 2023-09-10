الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً مدرستي" بمدينة نصر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض "أهلا مدرستي" والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في مجمع مدارس الملك فهد النموذجى بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

وعقب الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ أقسام المعرض، والتي تشمل كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزى المدرسى، وأعمال الطلاب المصنوعة من الخشب، والأقمشة.

 إشادة بجهود الطلاب المشاركين في المعرض وجودة المعروضات 

وأشاد وزير التربية والتعليم، بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة، موجها بإقامة المعرض على مستوى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأثناء تفقد الوزير للمعروضات، ناقش الطلاب وأولياء الأمور حول خامات المستلزمات المدرسية وأسعارها ، حيث أشاد أولياء الأمور بجودة الخامات وأسعار المعروضات.  

المشاركة فى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن معرض "أهلًا مدرستى" يهدف إلى المشاركة فى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم المدرسة المنتجة، وإيجاد معارض للمنتجات اليدوية التي يقوم بها الطلاب لتعويد الطالب علي ريادة الأعمال .

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يعد ترسيخًا لاهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطلاب قيمة احترام العمل المنتج، وتكسبهم المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط، إلى جانب تحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وانتمائه لها.

 بعض المنتجات صنعت بأيدي الطلاب

و يضم المعرض مختلف الأدوات المدرسية والزى المدرسى والحقائب وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأدوات ممارسة الأنشطة المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق،  كما أن بعض هذه المنتجات صُنعت بأيدى الطلاب، مثل الحقائب والمقالم المنقوش عليها أسماء الطلاب سواء المصنوعة من الخشب أو الكروشيه أو المكرمية والقماش والخرز ، بالإضافة إلى بعض المنتجات المصنوعة من تدوير مخلفات الأقمشة والخيوط والأخشاب.

ويتخلل المعرض 3 ورش عمل للطلاب ورياض الأطفال منها ورشة للخرز، وورشة رياض الأطفال لتدوير الأدوات المدرسية، وورشة عمل لطباعة الاسم والصورة ولوجو المدرسة على التيشيرتات والمقالم.

وقد حضر الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور عبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، واللواء محمد مدحت رئيس حي غرب مدينة نصر، وعماد منصور مدير عام الإدارة العامة للأسر المنتجة.

معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
مدينة نصر معرض اهلا مدرستي وزير التربية والتعليم محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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