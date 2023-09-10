كاتب صحفى: مشاركة مصر فى قمة العشرين هامة وفعالة

علق الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر، باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مصر دليل على أنها دولة كبيرة ومؤثرة ومحورية في محيطها

وقال "مغاوري" إن مشاركة وحضور الرئيس السيسي لها دور فاعل ومؤثر، فيما عبرت كلمته عن توجهات وتحديات البلاد التي تشهدها إلى جانب هموم ومشاكل القارة الإفريقية وليس مصر فقط على المستوى الاقتصادي وغيرها، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين واصفها بـ"المحفل الدولي" والتي تشارك في الاقتصاد العالمي بنسبة 79%، دليل على أنها دولة كبيرة ومؤثرة ومحورية في محيطها وفعالة، كما أنها تحفظ التوازن والاستقرار في المنطقة التي تتواجد بها، لأنه لديها علاقات ممتدة ومؤثرة على مستوى دول العالم بأسره.

التركيز على بناء بنية تحتية قوية لدول القارة الإفريقية

وتابع خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن عضوية الاتحاد الإفريقي داخل مجموعة العشرين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القارة السمراء، تأتي باعتبار أن العالم بحاجة إلى الاقتصاد الإفريقي، مع التنمية الإفريقية التي تحتاج جهود العالم أيضًا، فهناك علاقات متبادلة بالفعل. منوهًا بأن الرئيس السيسي أكد أنه يجب الاهتمام بالاقتصاد الإفريقي، والتركيز على بناء بنية تحتية قوية لدول القارة الإفريقية من أجل البناء والتنمية داخل القارة.

وشهدت القمة مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، كما تم الترحيب بهذه الخطوة، وأكد الرئيس السيسي أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.