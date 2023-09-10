الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسبانيا تعلن إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب وستساهم فى إعمار أراضيها

خوسيه مانويل
خوسيه مانويل

أعلنت الحكومة الإسبانية، عن إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب عقب الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس خلال تصريحاته بـ"راديو كاتالونيا"، أن إسبانيا سترسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات أخرى إلى المغرب بعد الزلزال عقب تلقيها طلبًا رسميًا للمساعدة من الرباط، وستكون المساعدة بالقدر الذي يحتاجه المغرب.

وأوضح "ألباريس"، أنه في البداية ستقوم الفرق بالبحث والإنقاذ سريعًا لأنه من الملح محاولة العثور على أكبر عدد من الأشخاص على قيد الحياة لإنقاذهم، وعندما يحين وقت إعادة الإعمار ستكون إسبانيا حاضرة أيضًا.

وتابع أن الحكومة الإسبانية، تستعد لإرسال 65 فردًا من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية على الفور إلى المغرب للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.

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