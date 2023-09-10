الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

71 مخالفة تموينية وضبط سلع مجهولة المصدر بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 71 مخالفة تموينية خلال حملة تموينية مفاجئة بمركز ديروط وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق من خلال تكثيف الحملات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وفي هذا السياق، شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع إدارة تموين ديروط ومباحث تموين شمال وبمشاركة محمد سليم ومحمود أنور ومحمد حسن ومحمود حسن وإيهاب ماهر مفتشين تموين بإدارة تموين ديروط ونواب رئيس المركز حيث تم المرور على مخازن فرعي الجملة للتأكد من توافر السلع التموينية.

كما تمت متابعة أعمال صرف البدالين التموينيين، فضلًا عن المرور على مستودعات البوتاجاز للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والتعليمات والقرارات التموينية وتم تحرير 32 محضرا لعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الإعلان عن الأسعار وغلق المستودع في مواعيد العمل الرسمية، كما تم ضبط تجميع كميات من أسطوانات البوتاجاز بغرض بيعها في السوق السوداء.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير 26 محضر نقص في الأوزان وخبز غير مطابق للمواصفات وغيرها وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير عدد 13 جنحة وضبط كمية من اللحوم ذبح خارج السلخانة وكميات من السلع مجهولة المصدر وضبط كميات من السجائر بالامتناع عن البيع أو البيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحرير 71 مخالفة تموينية حملة تموينية مفاجئة مركز ديروط ضبط ومراقبة الأسواق تكثيف الحملات وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري

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