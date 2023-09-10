محافظ المنوفية يوجه بفحص شكاوى المواطنين ويأمر بصرف مساعدات مالية 

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي ينظمها للتعرف على طلبات وشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مساعدات مالية

وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي أشمون والباجور وشبين الكوم تنوعت بين 5 أشقاء أيتام بمراحل التعليم المختلفة ولا يوجد عائل لهم لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة، ومواطنة تعاني نجلتها من ضيق بالقصبة الهوائية وأجرت العديد من العمليات الجراحية وتحتاج إلى عمليات أخرى، ومواطنة أخرى تعول أسرتها وليس لديها مصدر ثابت للدخل مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

الموافقة على طلب نقل معلمة

كما تضمن اللقاء طلب معلمة بمدرسة جزى الابتدائية بنين تلتمس نقلها إلى مدينة منوف، وأخرى معلم لغة عربية تلتمس الموافقة على نقلها من قسم اللغة العربية إلى قسم المكتبات مراعاة لظروفهما الصحية والاجتماعية، وكلّف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين وبما لايخل بسير العملية التعليمية.