الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بجامعة الأزهر: السُنَّة النبوية تدعو للتسامح ونبذ الغلو فى القول والعمل

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

ألقى الدكتور السيد متولي، الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان "قواعد فهم السُنَّة النبوية" لأئمة ووعاظ بنجلاديش عبر شبكة الإنترنت عن بُعد ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لـخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب.

وعرَّف الدكتور سيد السُنَّة المطهرة بأنها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، مضيفًا أن السنة المطهرة مبينة للقرآن الكريم، فعلاقة السنة بالقرآن هي علاقة البيان وتأسيس معنى جاء في القرآن على سبيل الإجمال ووضحته السنة، فالسُنَّة شاملة لكل جوانب حياة الإنسان، حيث تدعو إلى التسامح ونبذ الغلو في القول والعمل.

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وأشار إلى أن الأمم السابقة كانت عندما تضل يرسل الله لهم الرسل، فأرسل كل رسول إلى قومه وكانت دعوتهم جميعًا تصب في اتجاه واحد (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوته عامة وأمته هي أمة خاتم النبين، فالسُنَّة المطهرة والقرآن الكريم هما المصدران الصحيحان للوصول إلى الإسلام الحق بلا إفراط أو تفريط.

وفي نهاية المحاضرة أوصى الدكتور المتدربين بضرورة تعلم اللغة العربية، والتعلم من المصادر الصافية من أجل فهم السُنَّة المطهرة فهمًا صحيحًا وألا يأخذوا علمهم إلا من الأحاديث الصحيحة.

أكاديمية الأزهر للتدريب قواعد فهم السنة النبوية القرآن حياة الإنسان السنة المطهرة

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