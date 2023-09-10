رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بسهل الطينة

أعلن اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، عن استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة والمتابعة الدورية للمحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا لزيادة الرقعة الزراعية داخل مدينة بورفؤاد بصفة خاصة ومحافظة بورسعيد بصفة عامة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

بدء حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة

وأشار "عامر" إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كل التيسيرات والتدابير اللازمة وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كل المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الحصاد لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

وأكد رئيس المدينة، توفير كل التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وشدد "عامر" على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكدًا أنه على المواطنين الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتًا إلى أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

وأشار إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المزروعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

استمرار التوسع في زراعة المحاصيل

استمرار التوسع في زراعة المحاصيل