صحف القاهرة تبرز كلمة الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لقمة العشرين

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية (نيودلهي) والمنعقدة على مدار يومين، بمشاركة نحو 30 رئيس دولة وكبار المسئولين من الاتحاد الأوروبي والدول المدعوة ونحو 14 رئيس منظمة دولية، كما تناولت باهتمام لقاءات الرئيس على هامش القمة.

وفي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر تطالب بنظام عالمي متعدد الأطراف.. الرئيس خلال كلمته أمام مجموعة العشرين في نيودلهي: مصر أعادت التوازن للأجندة الدولية للمناخ بالانتقال العادل للاقتصاد الأخضر"، نشرت صحيفة (الأهرام) كلمة الرئيس السيسي - خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين - والتي أكد فيها ‎أن تحقيق الأهداف الدولية المشتركة، وسط التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم اليوم، يتطلب منظورًا شاملًا لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.

وأضافت أن الرئيس السيسي، أوضح أنه من هذا المنطلق يبرز دور مجموعة العشرين، لا سيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.





دفع التكامل الاقتصادي القاري وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس استعرض - في كلمته - جهود مصر على المستوى القارى، قائلًا، ‎في سياق متصل، وفي إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد"، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافًا محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسيًا واقتصاديًا، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية.. ولا يفوتني في هذا السياق، أن أثمن تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.

ولفتت إلى أن الرئيس اختتم كلمته معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم القمة في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضحت (الأهرام) تحت عنوان "الرئيس يلتقي عددًا من الزعماء والرؤساء والقادة على هامش القمة" أن الرئيس السيسي أجرى عددًا من اللقاءات الجانبية أمس، مع عدد من الزعماء والرؤساء المشاركين بقمة مجموعة العشرين، على هامش انعقاد القمة بنيودلهي.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي التقى مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى وسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل.

انضمام الاتحاد الإفريقى لـ"العشرين"



وتحت عنوان "رسميًا.. انضمام الاتحاد الإفريقى لـ "العشرين".. مشروع بنية تحتية عملاق يربط الهند وأوروبا والشرق الأوسط" سلطت (الأهرام) الضوء على إعلان زعماء مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم ـ باستثناء رئيسي الصين وروسيا ـ عن انضمام الاتحاد الإفريقى إليها، كعضو دائم في المجموعة؛ مما يمثل تعزيزًا كبيرًا للقارة، على مستوى العالم.

ونقلت عن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، القول "إن مجموعة العشرين وافقت على انضمام الاتحاد الإفريقى إليها.. مضيفًا بموافقتكم جميعًا، أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي إلى تبوؤ مقعده كعضو دائم في مجموعة العشرين".. لافتة إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد رحب بانضمام الاتحاد، مؤكدًا أن إفريقيا ستقدم مساهمة فعالة في مواجهة التحديات العالمية.

الرئيس السيسي يعزي الملك محمد السادس في ضحايا زلزال المغرب



وفي شأن رئاسي ثانٍ، وتحت عنوان "الرئيس السيسي معزيًا في ضحايا زلزال المغرب" نشرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي، أعرب - في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - عن تضامن مصر مع الأشقاء في المغرب، في أعقاب الزلزال الذى ضرب البلاد أمس.. قائلًا: "خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق وأخى جلالة الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياتي الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء".. مضيفًا "إنني أؤكد تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب".

رفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصرى الكبير



وفي الشأن الحكومي، وتحت عنوان "رفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير وربطه بهضبة الأهرامات" ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد - خلال جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للمتحف، وكذا الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات - أن هناك حرصًا كبيرًا على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير في ضوء الاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة؛ لتعكس من ناحيتي الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.



وأوضحت أن "مدبولي"، أكد ضرورة مواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصرى الكبير بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة؛ لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

وأضافت (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء تفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، واستمع إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز الخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية وقاعات سينما، ومركز طبي وعربات جولف وأتوبيسات نقل كهربائية؛ لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز كبار الزوار.. كما تفقد البوابات الداخلية للمنطقة.

وتحت عنوان "التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة" أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء، تابع الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.. حيث قام بتفقد المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير.

وفي الشأن الصحي.. أبرزت الصحيفة، تحت عنوان "موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. لهيئة الرعاية الصحية" تسلُم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، أمس، نسخة من شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أكبر علامة للتوعية بالسرطان في العالم بمصر، والتي وصلت مساحتها لـ5783 مترًا، تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لدعم خدمات صحة المرأة، والتي سلمها إليه الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم؛ تقديرًا لجهود هيئة الرعاية الصحية ومشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية بمحافظة بورسعيد، ودورها الكبير في إنجاح تسجيل العلامة بموسوعة جينيس؛ وذلك خلال استقبال الدكتور السبكي، رئيس الجمعية الدكتور محمد إبراهيم العزب، وسكرتير عام الجمعية الدكتورة هالة عدلي.

وتحت عنوان "اهتمام غير مسبوق بعمارة بيوت الله في عهد الرئيس السيسي" نقلت (الجمهورية) كلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - خلال المؤتمر الدولي الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - والتي أكد فيها أنه في عصر المعلومات من يملك المعلومة يملك القوة، والسيطرة على الفضاء الإلكتروني فكريًا لا تقل عن السيطرة عليه علميًا أو عسكريًا، مشيرًا إلى أن الأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، فيمكن أن تستخدم للنفع، وهي ذاتها تستخدم للضرر، موضحًا أن الحال نفسه في وسائل الاتصال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الحديثة التي يمكن أن نستخدمها ماديًا ومعنويًا.