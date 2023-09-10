الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكرم القصاص: قمة العشرين يغلب عليها الإحساس بالخطر من التغيرات المناخية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن قمة العشرين يغلب عليها الإحساس بالخطر من التغيرات المناخية وهو ما حذر منه رئيس وزراء الهند.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن قمة العشرين تأتي بعد أيام من تجمع البريكس، وهذا يدل على أن هناك نظام اقتصاد عالمي ظالم تكون بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يعد صالحًا، والنظام الاقتصادي الحالي تكون بأغلبية للنظام الغربي وأمريكا وأصبح غير مقبول عالميًا.

 

وتابع، أن الرئيس السيسي تكلم بشكل واضح عن ديون الدول النامية وإعادة هيكلتها، مشيرًا إلى أن الرئيس قال قبل ذلك إن وجود الاتحاد الإفريقي عضو في قمة العشرين سيكون له انعكاس وأهمية لأن صوت أفريقيا أصبح مسموعًا وأفريقيا مجرد مواد خام للدول الكبرى وتدفع ثمن انبعاثات لا تشارك فيها.

 

الضغط على النظام العالمي قد يدفع للتغير

وأشار إلى أننا أمام تغيير ربما يشبه ثورة عالمية على النظام العالمي ووجود إفريقيا في قمة العشرين مهم، وكذلك وجودها في مجلس الأمن، فالضغط على النظام العالمي قد يدفع للتغير وسط قلق اقتصادي عالمي ويجب أن يترجم بإعادة بناء نظام دولي عادل ومتعدد الأطراف.

أكرم القصاص قمة العشرين الإحساس بالخطر التغيرات المناخية الرئيس السيسي ديون الدول النامية النظام العالمى

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