السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يوضح أهمية مشاركة مصر فى قمة مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين
قمة مجموعة العشرين

أوضح الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين، قائلًا: "إن قمة العشرين هي أهم تجمع وملتقى على مستوى قادة الدول اقتصاديًا على الإطلاق".

وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن المشاركة المصرية في هذا التجمع تتيح آفاقًا مهمة جدًا لما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية، وهو أمر تضعه الرئاسة المصرية على أجندتها منذ 8 سنوات في كافة المحافل، حتى غير الاقتصادي منها، وهو ما اتضح خلال الملفات التي تناقشها القمة، حيث إننا في قمة تاريخية للدول الإفريقية بانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في القمة، ولكن من خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش القمة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز في كلمته على مجموعة من القضايا الهامة جدًا، حيث تحدث عن ملف التغيرات المناخية، ودور مصر في قمة شرم الشيخ وكيفية التعامل مع قضية التمويل للتداعيات الخاصة بقضية المناخ، كما تحدث أيضًا عن ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسئوليتها فيما يعرف بالانبعاثات، ودورها في دعم الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والخضراء. 

قمة العشرين مجموعة العشرين الاعلامية خلود زهران التغيرات المناخية كلمة السسيسي

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