رسميا.. تأهل الكونغو وموريتانيا إلى كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخبا جمهورية الكونغو وموريتانيا إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار، بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات القارية.

وفاز منتخب الكونغو على ضيفه السوداني 2 /صفر كما فازت موريتانيا على الجابون 2 /1.

وتصدر منتخب الكونغو ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وحل منتخب موريتانيا ثانيا بعشر نقاط ثم الجابون في المركز الثالث بسبع نقاط والسودان في المركز الرابع بست نقاط.

وعلى ملعب الشهداء، تقدم ثيو بونجوندا بهدف للكونغو في الدقيقة الثامنة ثم أضاف فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

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موريتانيا تهزم الجابون وتتأهل إلى أمم إفريقيا

وفي المباراة الأخرى لعب منتخب الجابون بعشرة لاعبين في أغلب أوقات المباراة بعد طرد جان نويل أمونومي في الدقيقة الخامسة.

وتقدم حمي الطنجي بهدف لموريتانيا في الدقيقة 30 ثم أضاف أبوباكار كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وتعرض الحسن حويبيب لاعب موريتانيا للطرد في الدقيقة 85 ليرد بعدها ديديي ندونج بهدف للجابون في الوقت بدل الضائع.

وفشل منتخب الجابون في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعدما وصل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وقبع منتخب السودان في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وجاء تأهل منتخب موريتانيا للمرة الثالثة في تاريخه وعلى التوالي بعد نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد تأهل إلى البطولة للمرة رقم 20 في تاريخه.

وسبق الفريق الكونغولي أن توج بالبطولة الأفريقية مرتين عامي 1968 و1974.

3 مقاعد متبقية

وتأهل حتى الآن 21 منتخبًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتبقى 3 مقاعد، حيث تتنافس منتخبات ناميبيا والكاميرون وبوروندي على حجز مقعدين من المجموعة الثالثة.

ومقعد واحد يتنافس عليه منتخبي جامبيا والكونغو برازفيل في المجموعة السابعة.

ويمتلك منتخب جامبيا 9 نقاط والكونغو 6 نقاط، ويتفوق الفريق الكونغولي في المواجهات المباشرة بعد أن فاز بهدف نظيف ذهابًا ويحتاج للفوز إيابًا في الجولة الأخيرة بين الفريقين للتأهل في حين يكفي الفريق الجامبي أي نتيجة إلا الخسارة من أجل الصعود.