السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تدعو الأطفال ذوى الهمم للمشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية 32

الأوبرا
الأوبرا

وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هانى فرحات، الدعوة للأطفال وذوى الهمم من أصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات المقامة خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل. 

وأكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، أن الدعوة تأتى تحت عنوان سمعنا صوتك وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم.

وأضاف أنه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، لافتا إلى أن المشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن .

 

يذكر أن التسجيل يتم مجانا للراغبين في المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا www.cairoopera.org على ان يرسل الراغب فى المشاركة فيديو مدته 3 دقائق بحد اقصى يقوم فيه بأداء غنائى يبرز موهبته، هذا ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط ونظام وتفاصيل آلية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية، وقد تحدد اخر موعد للتسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

الأوبرا تبدأ فى تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس  مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

وتهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول شروط ونظام المسابقات وتفاصيل آلية التسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية أو من خلال الرابط المباشر، مع تحديد موعد انتهاء التسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 على ان توفر دار الأوبرا المصرية في خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

وتعمل إدارة دار الأوبرا المصرية على تطوير مسرح النافورة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور العربي من مختلف الجنسيات، على أن يتم تطوير عدد من المنشآت الأخرى في مختلف المحافظات ليشهد المهرجان تنوعًا جماهيريًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان أسماءً غنائية جديدة هذا العام، إلى جانب الأسماء العربية الكبيرة التي تحرص على التواجد في مصر سنويًا للقاء جمهور دار الأوبرا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الأيام المقبلة، حيث ينطلق المهرجان في الـ 20 من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 1 نوفمبر.

مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا الأوبرا هاني فرحات

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