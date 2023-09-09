السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

منير بيوسف: مؤتمر الشئون الإسلامية مهم للعالم الإسلامى (فيديو)

منير بيوسف
منير بيوسف

قال منير بيوسف، مفوض مفتي منطقة الفولغا الفيدرالية، وممثل روسيا في المؤتمر، إنه جاء إلى العاصمة المصرية لحضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الذي يعد مؤتمرًا مهمًا للعالم الإسلامي أجمع، مؤكدًا أن كل يوم وكل شهر تخرج العديد من المسائل حول العقيدة والفقه.

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وتابع منير بيوسف، ممثل روسيا في المؤتمر: "هذه المرة الأولى التي أحضر فيها المؤتمر، ولدينا الكثير من المشاكل في الدنيا، وأول مشكلة تتمثل في الإرهاب، ولا بد أن نعلم أبناءنا الدين الوسطي، حتى لا تكون هناك انحرافات".

وعن تعداد المسلمين في روسيا الاتحادية، أوضح منير بيوسف مفوض مفتي منطقة الفولغا الفيدرالية، وممثل روسيا في المؤتمر، أن عدد المسلمين في روسيا تقريبًا 25 مليونًا، وهو عدد كبير، ويدرسون اللغة العربية، وهناك العديد من الجامعات الإسلامية، وأسست في موسكو جامعة إسلامية أو كما يسمى بالمعهد الإسلامي في موسكو، إضافة للعديد من المدن الأخرى مثل قازان وأوفا، وفي الشيشان جروزني وداغستان.

 

قناة الناس تبدأ تغطية خاصة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بدأت قناة الناس اليوم، السبت، تغطية خاصة لنقل انطباعات الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وتشهد تغطية قناة الناس لقاءات وجوارات خاصة مع عدد من الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاستطلاع آرائهم حول المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني» برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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