السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

تقدَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء لدولة المغرب في مصابهم الأليم في ضحايا الزلزال المدمر، الذي تعرض له بعض مناطق المملكة المغربية فجر اليوم.

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وقال الدكتور محمد مختار جمعة، في بيانٍ له اليوم السبت: "نتوجه بخالص العزاء لأشقائنا في دولة المغرب في مصابهم الأليم في ضحايا الزلزال ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل سائلين الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يرحم موتاهم  وأن يرزق أهل هؤلاء الضحايا الصبر والسلوان وأن يعجل للمصابين منهم بالشفاء العاجل وأن يأجرهم في مصابهم خيرا".

وكان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، تقدما بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، قيادة وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، متمنين أن ينعم الله عز وجل بالشفاء العاجل على جميع المصابين وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، مؤكدين أن تلك النوازل تتطلب مننا جميعًا التكاتف لدعم تلك الأسر بكل ما أوتينا من قوة من أجل مواجهة تلك المخاطر المفاجئة وتخفيف الأضرار على الأسر الواقع عليهم الضرر الذي خلفه الزلزال.

زلزال المغرب 

وضرب المغرب، فجر السبت، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في إغيل بإقليم الحوز، كما وقعت أيضًا هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 23 و11 دقيقة ليلة السبت.

وفي وقتٍ سابق، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إنه لا يتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل هزات ارتدادية غير محسوسة في منطقة الحوز، ويُعد زلزال اليوم هو الأعنف منذ قرون.

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