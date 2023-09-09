السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي لثلاثة من الراهبات الإليزابتيين

كنيسة
كنيسة

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم السبت، قداس الشكر بمناسبة  اليوبيل الذهبي الرهباني لثلاثة من الراهبات الإليزابتيين وهن: الأخت عفاف ظريف، والأخت سعاد موريس، بالإضافة إلى الأخت مريم إبراهيم.

أقيم الاحتفال بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، حيث شارك في الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

وفي كلمة العظة، أشار صاحب الغبطة إلى نشأة رهبنة الإليزابتين في العالم، ودخولها مصر، مؤكدًا أن كل معمد، هو مسؤول عن الكنيسة، كما شدد الأب البطريرك على بحث الكنيسة، للنفوس الأكثر احتياجًا.

وعقب كلمة العظة، تم تجديد الوعد الرهباني للراهبات المحتفى بهن.

أنشطة رعوية للبطريرك:

 وفي السياق الرعوي، الذي يترأسه بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، فقد ترأس أمس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بعين شمس.

شارك في الاحتفال الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والشماس مينا مسعود، حيث أكد في كلمة العظة أننا جميعًا رسل المسيح.

وتأمل الأب البطريرك في محطات من إنجيل "إشباع الجموع"، ثم أجرى حوارًا مفتوحًا مع المحتفى حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوبيل الذهبي الرهباني كنيسة قلب يسوع الرهبنة

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