يقول وينستون تشرتشل: "المتعصب شخص لا يستطيع تغيير عقله ولا يغير الموضوع".

حكمه قالها السياسي العجوز تثبت صحتها في كل الاوقات والازمنه .. فتجد المتعصب سواء كان سياسيا او دينيا او حتي رياضيا يصمم علي رأيه حتي لو كان خاطئا ويتحدث عنه دائما ولا تجد تحت عباءه افكاره سوي موضوع التعصب المقيت الذي يؤمن به ايمانا راسخا لا يتزعزع .

وهو لا يري ولا يسمع الرأي الاخر لذلك اسموه ( تعصب اعمي ) وهذا اخطر ما في الموضوع.

فالمتعصب الاعمي قد يخسر كل من حوله بمجرد الدخول في اي حوار او نقاش يمس افكاره ومقدساته .. وقد تصل حالته في بعض الاحيان الي العنف والقتل (كما حدث مع بعض افراد جماعه الاخوان المحظوره ) .

لذا لزم علينا كمجتمع يتمني العيش في سلام ومحبه ان ننبذ التعصب في كل صوره .. وهنا يأتي الدور المهم للاسره وللاعلام .

في مجال الاسره يجب ان نربي ابنائنا والاجيال القادمه علي احترام الرأي الاخر ومناقشته وتفنيد الافكار المضاده ثم رفضها بأدب او الاقتناع بها لو كانت تستحق .

وفي مجال الاعلام يجب تنقيه الشوائب التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز وبرامج التوك شو .. والتي توقد نار التعصب بين الانديه فنري في الاسره الواحده صراعات شرسه بين الاخ واخوه لتشجيع نادي معين علي حساب نادي اخر مما يؤدي للانحراف بالرياضه عن مسارها المخطط له لاستغلال طاقه الشباب لما هو مفيد لصحتهم البدنيه والذهنيه .. كذلك حذف الاراء الدينيه المتطرفه والفتاوي بدون علم والتي تثير الفتنه الي جانب التعصب للاسف الشديد.

لذا اري انه يجب علاج الشخص المتعصب علاجا نفسيا حذرا .. فلا نسفه افكاره ولا نطيل في الحوار البيزنطي او الدون كيشوتي معه فلا طائل ولا فائده من اضاعه الوقت مع شخص متعصب .. دعه يري مع مرور الزمن والاحداث صدق او كذب مايؤمن به وادعوا له بالهدايه لعل الله ينير بصيرته للحق .

مع استمرار صعوبه الحياه خاصه من الناحيه الاقتصادية يجب الا نكتسب المزيد من العداوات مع من حولنا ونتعامل معهم يوميا سواء في العمل او الحياه العامه .. نحن في حاجه للمزيد من الاصدقاء كي تستمر الحياه بهدوء وسلاسه ..