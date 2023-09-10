أساليب في التربية تُعرض صحة أطفالك النفسية للخطر

يعد أسلوب التربية أمرًا بالغ الأهمية مع نمو الطفل، فهو يشكل شخصيته التي سيصبح عليها، ولكن لسوء الحظ، ليس لدى معظم الآباء نموذج لأسلوب التربية لذا خلال هذه السطور نوضح أساليب التربية المعتادة التي يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية للطفل:

النقد المفرط

وفقًا لموقع health إن القول للطفل باستمرار لا. لا تفعل هذا، افعل ذلك. تسمية الطفل بأسماء مثل “أحمق أو غبي”، كل هذا يخلق صورة ذاتية منخفضة للغاية لديه، ويكبرون وهم يشككون في قراراتهم، وفي بعض الأحيان يكونوا غير قادرين على اتخاذ القرارات، يكبرون وهم يعتذرون باستمرار.

حجب الحب كنوع من العقاب: عندما يرتكب الطفل خطأ ما ويتجاهل الوالدان الطفل، يفسرها على أنه لا يستحق الحب ومن ثم يحاول باستمرار إرضاء الوالدين للحصول على هذا الحب.

السيطرة الزائدة والحماية الزائدة: عدم السماح للطفل باتخاذ القرارات بنفسه وعدم إعطاء حرية التجربة وارتكاب الأخطاء هذا يدمر استقلالية الطفل.. إنه يضر بمهاراتهم في حل المشكلات ويجعلهم هشين عقليًا وهذا يؤدي إلى مشاكل القلق والتبعية.

الأبوة والأمومة الموثوقة: الأبوة والأمومة الموثوقة كنهج إيجابي للصحة العقلية للأطفال، يتميز أسلوب التربية هذا بالدفء والاستجابة والتوقعات المعقولة، مما يخلق بيئة رعاية وداعمة، منها يميل الأطفال الذين يتم تربيتهم على يد آباء موثوقين إلى تطوير احترام أعلى لذاتهم، ومهارات تنظيم عاطفي أفضل وإحساس أقوى بالاستقلالية.

المخاطر المحتملة المرتبطة بالأبوة: يركز هذا الأسلوب على القواعد الصارمة والسيطرة والاستجابة العاطفية المحدودة، مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الصحة العقلية لدى الأطفال، قد ينجم الخوف والقلق وتدني احترام الذات عن التركيز على الطاعة والانضباط على حساب الارتباط العاطفي، وقد يواجه الأطفال الذين نشأوا في ظل أبوة استبدادية تحديات في التعبير عن مشاعرهم بحرية وبناء علاقات صحية بسبب مشاكل الثقة.

التربية المتسامحة: الآثار السلبية للتربية المتسامحة على الصحة النفسية للأطفال، في حين أن الأطفال قد يشعرون بالحب والاعتزاز في ظل أسلوب الأبوة والأمومة هذا، إلا أنهم قد يعانون من إدارة الدوافع واتخاذ قرارات مسؤولة والتعامل مع الإحباط بسبب الافتقار إلى الهيكل والحدود.

إهمال الوالدين: تأثير إهمال الوالدين الضار على الصحة النفسية للطفل، يمكن أن يؤدي الإهمال العاطفي وعدم التحقق من صحة الأبوة والأمومة المهملة إلى الشعور بعدم القيمة وانعدام الأمن لدى الأطفال، حيث يزيد أسلوب التربية هذا بشكل كبير من خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات التعلق.

من الضروري أن ندرك أن أساليب التربية ليست فئات جامدة وأن العديد من الآباء يظهرون مزيجًا من الأساليب المختلفة بناءً على مواقف مختلفة، علاوة على ذلك، قد يستجيب الأطفال بشكل مختلف لنفس أسلوب الأبوة والأمومة بسبب مزاجهم الفريد وتأثيراتهم البيئية، ولتعزيز الصحة العقلية الإيجابية لدى الأطفال، يوصى باعتماد نهج أبوي موثوق يوازن بين الدفء والدعم والتوقعات المعقولة.