العريش تستقبل إبداعات فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية

طالعين على أرض الفيروز..

استقبل قصر ثقافة العريش، أمس الجمعة، حفلًا فنيًا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق خطة التنمية الثقافية بمحافظة شمال سيناء.

وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني باقة من أروع أغاني الطرب الأصيل ومنها: "أنا المصري، طالعين على أرض الفيروز، قوم يا مصري، ميدلي سيد درويش، ميدلي عبدالوهاب، ميدلي فيروز، عيون القلب".

شهد الحفل حضور أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

لقاء وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء

وفي مستهل زيارتها لمحافظة شمال سيناء، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.

ومن جهتها؛ أكدت وزيرة الثقافة أن هذه الزيارة هي الثانية لها، لمحافظة شمال سيناء، خلال بضعة أشهر، لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، والتي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء، مضيفة أن الوزارة خلال الفترة الماضية نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين، وتنمية المرأة السيناوية، ورفع الوعي وتأكيد الهوية المصرية، والتي سوف يتم تكثيفها خلال المرحلة المُقبلة.

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية