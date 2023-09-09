السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل سقطت عليه بكرة أسمنت وزنها 100 كيلو فى قنا

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط بكرة 100 كيلو عليه داخل مصنع أسمنت، في مركز قفط جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة في محافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة. 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع عامل داخل مصنع أسمنت في قفط.

مصرع عامل داخل مصنع أسمنت قفط

وبعد الفحص تبين مصرع "محمد. ع.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قوص، سقطت عليه بكرة 100 كيلو داخل مصنع أسمنت في قفط أثناء عمله.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط التعليمي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة مدينة قفط جنوبي محافظة قنا، لمكان الحادث، وبدأت في معاينة الجثة ومكان الحادث الأليم، فيما قد دفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى قفط التعليمي جنوبي محافظة قنا. 

مصرع طفلين فى نجع حمادى

في سياق آخر، لقي طفلان شقيقان مصرعهما أثناء سباحتهما داخل إحدى الترع في قرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا منذ دقائق قليلة، فيما قد تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا من انتشال الجثمانين وإيداعهما مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي بقنا لمكان وقوع الحادث بقرية عزبة الأمير التابعة لمجلس قروي «هو» في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا لمعاينة الحادث الأليم شمالي محافظة قنا منذ دقائق قليلة.

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