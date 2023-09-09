السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": المجلس الأوروبي يعلن استعداده لدعم المغرب

 شارل ميشيل رئيس
 شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي

أعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، استعداده لدعم المغرب بعد الزلزال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ومن جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تضامنه مع الشعب المغربي، قائلا: "نشعر بحزن عميق على ضحايا زلزال المغرب".

زلزال المغرب 

أعلنت الداخلية المغربية، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 820 شخصا و672 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن التلفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وسبق وقد أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز "وسط غرب".

المجلس الأوروبى رئيس المجلس الأووربي المغرب زلزال المغرب القاهرة الإخبارية

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