السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

الفائزون بجوائز الدولة
الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" اليوم السبت، الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير. 

يشارك في الفقرة كلا من مازن محمد علاء الدين الحاصل على الجائزة الأولى في العزف، وساندرا عماد منير الحاصلة على المركز الأول في الغناء وأحمد فايد الحاصل على الجائزة الثانية في الغناء، ويحيي عايد الحاصل على المركز الثاني في الشعر.

البرنامج الذي تقدمه منى عبد الغني وهبة الاباصيري وإيمان عز الدين ومها الصغير، يذاع في الثالثة عصرًا من السبت إلى الأربعاء، ويستضيف في فقرة دينية اليوم ياسمين الحصري وتعرض خلالها الرسائل الربانية للكاظمين الغيظ و كيف يكون الانسان حليم في تصرفاته وكاظم لغيظه وما فضل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. 

دور المرأة المصرية في الأقاليم والأرياف



كما يحتفي البرنامج خلال الحلقة بعيد الفلاح وذلك بتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في الأقاليم والأرياف والتي تقف يدا بيد مع الفلاح المصري، كما يسلط الضوء على مشاهير الفن بمحافظة الشرقية وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة ويلتقي بالفنانة بسنت النبراوي أحد مشاهير السوشيال ميديا بالشرقية، فيما يقدم الشيف محمود سعد أشهى الأكلات وأسهل الوصفات في فقرة المطبخ.

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