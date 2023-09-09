السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر تتخذ خطوات لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه اتصالًا بجهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة، أعلنت- على هامش مؤتمر شرم الشيخ- عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

مصر مركز إقليمي لتجارة الطاقة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة مجموعة العشرين المُنعقدة اليوم السبت، بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن مصر تتخذ خطوات لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة. 

وأوضح أنه خلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، واستضافة قمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، فقد نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية. 

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة الطاقة مصر قمة العشرين

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