السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول السبت الثاني والعشرين من زمن السنة

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة اللاتينية بمصر اليوم السبت، بحلول السبت الثاني والعشرين من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها "إِنَّ ٱلسَّبتَ جُعِلَ لِلإِنسان، وَما جُعِلَ ٱلإِنسانُ لِلسَّبت"... منذ البداية، كانت شريعة السبت ذات أهميّة كبيرة: لقد علّمت اليهود أن يكونوا ودعاء وممتلئين مشاعر إنسانيًّة نحو أقربائهم؛ علّمتهم أن يؤمنوا بالحكمة وبعناية الله الخالق...عندما أعطاهم الله شريعة السبت أفهمهم أنّه يريدهم أن يمتنعوا فقط عن كلّ شرّ: "لا يُعمَلُ فيهِ عَمَل، بل ما هو ضروريٌّ لكُلِّ نَفْسٍ هو وَحدَه يُصنَعُ" ففي الهيكل مثلاً، يُعمَل في هذا النهار المقدّس أكثر من الأيّام الأخرى... هكذا حضّر ظلّ الشريعة نور الحقيقة الكاملة.  
 

اقرأ أيضًاhttps://www.dostor.org/4468077

 

هل أبطل الرّب يسوع المسيح شريعةً بهذه المنفعة الكبيرة؟ أبدًا: لقد وسّعها أكثر... فلم يعد ضروريًّا التعليم بطريقة أنّ الله هو خالق كلّ ما هو موجود، ولا تنشئة الآخرين على الوداعة تجاه الآخرين، لأنّهم كانون مدعوين إلى الاقتداء بحبّ الله للبشر، بحسب هذه الكلمة: "كونوا رُحَماءَ كما أَنَّ أَباكُم رَحيم" لم يعد ضروريًا تحديد نهار عيد لأولئك الّذين كانوا مدعوين أن يصنعوا من حياتهم بكاملها عيدًا على حسب ما قال بولس الرسول: "فلْنُعيِّدْ إِذًا، ولكِن لا بِالخَميرةِ القَديمة ولا بِخَميرةِ الخُبْثِ والفَساد، بل بِفَطيرِ الصَّفاءِ والحَقّ" ..فما هي ضرورة شريعة السبت لمسيحيّ يعيش حياته كلّها في عيد دائم ويفكّر دائمًا في السماء؟ نعم يا إخوة، فلنحتفل بهذا السبت السماويّ الدائم.    

وكانت قد احتفلت الكنيسة اللاتينية اليوم بذكرى عيد ميلاد العذراء مريم البتول، ويخبر التقليد المنسوب إلى الأناجيل المزيفة، إن والدي مريم العذراء لم يكن لهما ولد. استجيبت صلاتهما ونذرا الطفلة للهيكل إلى أن خطبت للقديس يوسف. تكرم الكنيسة ولادة المباركة بين النساء لأنها تجعل من يوم ولادتها بدءاً لخلاص البشرية بالمسيح المولود منها واسمها مريم مشتق إما من الأصل الأرامي بمعنى "المرتفعة" وإما هو كلمة مركبة تعني "سيدة البحر".

لكنيسة اللاتينية بحلول السبت الثاني والعشرون من زمن السنة الكنيسة عظة احتفالية الكنيسة اللاتينية بمصر زمن السنة

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية تُحيي ذكرى عيد ميلاد العذراء مريم البتول

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس أندريانوس

المارونية في عيد ميلاد العذراء: كلمة الله فعالة في كلّ مكان

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي تذكار الملاك ميخائيل اليوم

الكنيسة البيزنطية بمصر تحيي ذكرى عيد ميلاد العذراء

الكنيسة المارونية تحتفل بتذكار توبة المرأة الخاطئة

ذبائح التسبيح.. فنانو الترانيم يحتفلون بصوم العذراء

أيام البركة.. الأقباط يبدأون «صوم العذراء»: «شفاعتك معانا يا أم النور»

الأكثر قراءة

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

مدرب منتخب المصارعة يكشف تفاصيل هروب سيف شكري: مرتبه 13 ألف جنيه

سيدة تمنع خطف طفل في المطرية: "صرخت ولميت الناس.. ووصلته لحضن أمه"

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

سباق سيارات يتسبب فى وفاة شاب وإصابة زوجين بالفيوم

استشارى تغذية: 4 علامات توضح أن سمك "الماكريل" غير صالح للاستهلاك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب