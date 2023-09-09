توافد المصطافين على شواطئ بورسعيد اليوم (صور)

توافد العشرات من المصطافين من أهالي وزوّار محافظة بورسعيد على شاطئ البحر الممتد بطول حي المناخ، اليوم السبت، للاستمتاع به هربًا من حرارة الطقس المرتفعة.

من جهته، أعرب الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، عن بالغ سعادته لما يشهده الحي، وهو أحد أقدم أحياء بورسعيد من تطوير ورفع كفاءة وتجميل، ومما يمتلكه مؤخرًَا من مشروعات سياحية وترفيهية تعد قبلة للسياحة الداخلية.

يأتي ذلك في ظل متابعات مستمرة من تنفيذي المناخ وانتشار فرق العمل الميدانية من الإدارات الخدمية بجميع شوارع ومناطق الحي؛ لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والوقوف على جاهزية الشاطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والسياحية لاستقبال روادها من أهالي الحي والمحافظة وخارجها.

أعمال النظافة وتجريف الرمال

وشملت أعمال النظافة رفع القمامة والمخلفات وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة، والأعمال الدورية بالحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى والأحواض بكل مناطق وشوارع الحي، من رفع كفاءة وصيانة ونظافة وري وتقليم وتشكيل للأشجار وتهذيب وقص للنجيل وما إلى ذلك.

فضلًا عن تكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات والتعديات ومتابعة الدواب والحيوانات وغيرها من المخالفات علي الشاطئ، وصيانة وتأمين وإصلاح الأعطال بأعمدة الإضاءة العامة.

كما كثفت إدارة المنشآت الصحية من جهودها للتأكد من نظافة وصلاحية دورات المياه للاستخدام.

شاطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد