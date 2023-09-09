السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: الرئيس السيسى يحمل على عاتقه هموم القارة الإفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة العشرين مهمة للغاية، باعتبار أن الرئيس السيسي، يحمل على عاتقه هموم القارة الإفريقية بالكامل، موضحًا أن الرئيس اليوم يمثل مصر والقارة بأكملها تمثيلًا مشرفًا، كما أن مشاركته هي نقل للرؤى والاحتياجات التي تحتاجها القارة الإفريقية في الفترة المقبلة، وأهمها مشكلات التمويل في المشروعات التنموية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم القضايا التي تتناولها القمة هي إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تمتلكها القارّة، التي قد تكون نقطة انطلاق لتحقيق تنمية مستدامة، تستفاد منها دول القارة بالكامل، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الهندية متميزة، وتزداد في التنامي.

وأوضح البهواشي، أن العلاقات الدبلوماسية بقيادة الرئيس السيسي تفتح الآفاق، وتبادل الرؤى لمصلحة البلدين، لافتًا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية زادت قوة العلاقات بين الدولتين، وكان هناك زخمًا في الاتصالات والمقابلات الشخصية ما بين قادة البلدين، وترجم هذا في شكل اقتصادي، إذ إن حجم التبادل التجاري فيما بينهما يزداد يومًا بعد يوم.

 

والتى تنعقد في نيودلهي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة العشرين خبير اقتصادي العلاقات الدبلوماسية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

وزير الأوقاف: من يملك المعلومة يملك القوة.. والسيطرة على الفضاء الإلكترونى ضرورة

الرئيس السيسى أمام قادة العالم فى قمة العشرين: نتطلع لتحقيق آمال شعوبنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب