السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء الهند أمام قمة العشرين: يجب أن نعمل معَا لمواجهة التحديات

مودي
مودي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إنه علينا أن نتبنى حلولًا ملموسة للتحديات التي تواجهنا، ليس فقط للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة، مشيرًا: إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين أصبحت رمزًا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعًا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معًا.

وأضاف مودي، خلال كلمته بفعاليات قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن هذه القمة أصبحت لمجموعة العشرين هي مجموعة للشعوب، وهناك تقريبًا مئتي اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد بـ 60 مدينة هندية.

دعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين

وأوضح رئيس الوزراء الهندي، أن قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، معقبًا: "أنا واثق من أننا لدينا إجماع على هذا المقترح بموافقتكم، وقبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين".

رئيس الوزراء الهندي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حلول ا ملموسة التحديات التي تواجهنا نتبنى

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