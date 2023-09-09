السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: قمة العشرين بنيودلهى تضم مجموعة من أفضل الدول فى العالم

قمة العشرين بنيودلهي
قمة العشرين بنيودلهي

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين في هذه المرحلة تنعقد في وقت مهم جدًا، حيث يمر العالم باضطرابات اقتصادية كبيرة جدًا".

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"  الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن التكتلات تسعى إلى توسيع نطاقها، لافتاً إلى أن تكتل بريكس يوسع من نطاقه من خلال الكثير من التعاون الإقليمي.

 

أهمية مجموعة العشرين

وأوضح أن قمة العشرين أسست منذ البداية لمواجهة أزمة، لافتاً إلى أنه في عام 2008 تم ترقية هذه المجموعة لمستوى الرؤساء لتواجه المشكلات المتعلقة بأزمة الرهن العقاري الذي حدث خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تضم المجموعة الأكبر من أفضل الدول العالم، حيث تضم دول من تكتل بريكس، ودول من مجموعة السبعة، كما أنها تتوسع لتضم الاتحاد الأفريقي. 

 

وأشار إلى أن مجموعة العشرين يتواجد بها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والكثير من المؤسسات، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تعترف بالدور الإفريقي وتعترف بأنه لا يوجد إصلاح للنظام الاقتصادي العالمي إلا في وجود أفريقيا ودول مؤثرة بأفريقيا وعلى رأسها الدولة المصرية.

الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي مجموعة العشرين التكتلات الاقتصادية مجموعة بريكس

الأكثر قراءة

بعد الزلزال المدمر .. خروج أهل المغرب إلى الشوارع ومخاوف من الهزات الارتدادية «صور»

رويترز: زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

موديست يقترب من الأحمر.. صفقات الأهلى الجديدة 2024

"جثث طائرة".. سقوط فتاة واختلال قدم أخرى فى القاهرة والجيزة

إيلون ماسك يرفض طلب كييف لاستخدام ستارلينك فى الهجوم على روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب