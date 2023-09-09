خبير: قمة العشرين بنيودلهى تضم مجموعة من أفضل الدول فى العالم

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين في هذه المرحلة تنعقد في وقت مهم جدًا، حيث يمر العالم باضطرابات اقتصادية كبيرة جدًا".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن التكتلات تسعى إلى توسيع نطاقها، لافتاً إلى أن تكتل بريكس يوسع من نطاقه من خلال الكثير من التعاون الإقليمي.

أهمية مجموعة العشرين

وأوضح أن قمة العشرين أسست منذ البداية لمواجهة أزمة، لافتاً إلى أنه في عام 2008 تم ترقية هذه المجموعة لمستوى الرؤساء لتواجه المشكلات المتعلقة بأزمة الرهن العقاري الذي حدث خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تضم المجموعة الأكبر من أفضل الدول العالم، حيث تضم دول من تكتل بريكس، ودول من مجموعة السبعة، كما أنها تتوسع لتضم الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين يتواجد بها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والكثير من المؤسسات، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تعترف بالدور الإفريقي وتعترف بأنه لا يوجد إصلاح للنظام الاقتصادي العالمي إلا في وجود أفريقيا ودول مؤثرة بأفريقيا وعلى رأسها الدولة المصرية.