"ذا برنت" الهندية: الرئيس السيسى حظى باستقبال وترحيب حار لدى وصوله نيوديلهى

قالت صحيفة "ذا برنت" الهندية، أن الرئيس السيسي حظي باستقبال وترحيب حار لدى وصوله نيوديلهي لحضور قمة العشرين.

وأضافت الصحيفة، أن مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية، فالبلدان تشتركان في تفاهم سياسي وثيق يعتمد على تاريخ طويل من الاتصالات والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استضافة القمة، التي سيحضرها عدد كبير من قادة العالم والمندوبين الذين يمثلون المنظمات الدولية، في فندق بهارات ماندابام الحديث على مدار يومين - 9 و10 سبتمبر.

وفي وقت سابق، خلال زيارته الأولى لمصر في يوليو، تم منح رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلى وسام دولة في البلاد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هذا هو التكريم الثالث عشر من نوعه الذي يتم منحه لرئيس الوزراء مودي.

كما عقد رئيس الوزراء مودي اجتماعًا فرديًا مع الرئيس المصري توصلت خلاله الدول رسميًا إلى اتفاق لرفع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية".

وناقش الزعيمان سبل زيادة تعميق الشراكة بين البلدين، بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة المتجددة والعلاقات الثقافية والشعبية.

كما عقد رئيس الوزراء مودي اجتماع مائدة مستديرة مع نظيره مصطفى مدبولي في القاهرة، كما التقى بقادة الفكر في مصر في إطار زيارته لأرض الفراعنة التي تستغرق يومين.

ولدى عودته إلى دلهي، وصف رئيس الوزراء مودي زيارته لمصر التي تستغرق يومين بأنها "زيارة تاريخية"، مشيرًا إلى أنها ستضيف حيوية متجددة للعلاقات بين الهند ومصر وتفيد شعبي البلدين.

وتشترك الهند ومصر في تفاهم سياسي وثيق يعتمد على تاريخ طويل من الاتصالات والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وتتمتع الدولتان، اللتان تمثلان اثنتين من أقدم الحضارات في العالم، بتاريخ من الاتصال الوثيق منذ العصور القديمة.