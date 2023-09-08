الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب تكشف كواليس علاقته بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

كشفت حفيدة الموسيقار محمد عبد الوهاب، زينب أباظة كواليس علاقته بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها، قائلة: "كانت هناك صداقة كبيرة تجمع الموسيقار محمد عبدالوهاب بأم كلثوم".

وأضافت حفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن أسرة عبد الوهاب كانت تجتمع كل يوم جمعة في منزل عبد الوهاب، مشيرة إلى أنها كانت مجنونة مزيكا وغناء، ولكن جدها رفض عملها في الفن.

وأشارت إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يشعر بالوحدة رغم أصدقائه الكثيرين، كما كان ينصحها بالتفكير قليلا قبل الكلام، مؤكدة أن المطرب إيهاب توفيق فاز بمسابقة نظمها عبد الوهاب للغناء.

ولفتت إلى أن الموسيقار محمد عبدالوهاب طلب منها أن يسمع مطربها المفضل عالميا، وقدمت له أحدث أغاني مايكل جاكسون وأعجب به، مؤكدا أن الموسيقار محمد عبدالوهاب  لديه شيئا جميلا وإلا لم تكن هذه الجماهير قد أحبته بهذا الشكل.

وتابعت حفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب: "جدي كان مغرما بالاستماع إلى ليلى مراد، وكان يكره عدم الالتزام بالمواعيد". 

إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض الموسيقار محمد عبدالوهاب نجلة محمد عبدالوهاب حفيدة محمد عبدالوهاب

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