نجلة وحفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب ضيفتا "بالخط العريض".. الجمعة

تحل عفت نجلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وحفيدته زينب أباظة، على برنامج "بالخط العريض" على شاشة "الحياة" مع الإعلامية إيمان أبوطالب.

وتكشف نجلته خلال اللقاء الذي سيذاع الجمعة المقبل على شاشة الحياة ٨ مساء العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبدالوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه بمجال الفن؟.

كما تكشف علاقته بالرؤساء والملوك، وأسرار علاقته بالفنانة الكبيرة مديحة يسري.

كواليس علاقة عبدالوهاب بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها

فيما أوضحت حفيدة عبدالوهاب زينب أباظة كواليس علاقته بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبدالوهاب وعلاقته بالفنان إيهاب توفيق.

وأوضحت حفيدة عبدالوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.