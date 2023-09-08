الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب تكشف أسرار علاقة والدها بالملوك والرؤساء

محمد عبدالوهاب
محمد عبدالوهاب

كشفت عفت محمد عبدالوهاب، نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب، العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل، قائلة: "إن شقيقي ورث من والدي الصوت الجميل، ولكنه لم يعمل في الفن بناء على رغبة والدي". 

وأضافت عفت محمد عبدالوهاب خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن الراحل هشام سليم كان هو الأقرب لتمثيل دور عبد الوهاب.

وعن حقيقة ما تردد حول أن الموسيقار محمد عبدالوهاب كان بخيلا ومتكبرا، أكدت نجلته أنه كان كريما للغاية مع أبنائه وكان متواضعا وليس متكبرا.

كما كشفت نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب، عن علاقته ببعض الملوك والرؤساء، قائلة: "ملكي الأردن والمغرب كانا أصدقاءه، وكان لديه معجبات كثيرات".

الموسيقار محمد عبدالوهاب نجلة محمد عبدالوهاب برنامج بالخط العريض إيمان أبو طالب علاقة محمد عبدالوهاب بالملوك الرؤساء

الأكثر قراءة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

تطورات حادث تحطم طائرة فى الإمارات.. من هو الطيار المصرى كريم كامل؟

الطاهرى يوضح سبب عدم رواية قصة أشرف مروان من الجانب المصرى

محمد الباز: رد مصطفى قمر على طارق الشناوى شوّه صورته لدى جمهوره

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

"زفتي" يحقق انتصارًا وتعادلين في أول ظهور بدوري الجمهورية للكاراتيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمى الإسرائيلى فى جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين