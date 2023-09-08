نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب تكشف أسرار علاقة والدها بالملوك والرؤساء

كشفت عفت محمد عبدالوهاب، نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب، العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل، قائلة: "إن شقيقي ورث من والدي الصوت الجميل، ولكنه لم يعمل في الفن بناء على رغبة والدي".

وأضافت عفت محمد عبدالوهاب خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن الراحل هشام سليم كان هو الأقرب لتمثيل دور عبد الوهاب.

وعن حقيقة ما تردد حول أن الموسيقار محمد عبدالوهاب كان بخيلا ومتكبرا، أكدت نجلته أنه كان كريما للغاية مع أبنائه وكان متواضعا وليس متكبرا.

كما كشفت نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب، عن علاقته ببعض الملوك والرؤساء، قائلة: "ملكي الأردن والمغرب كانا أصدقاءه، وكان لديه معجبات كثيرات".