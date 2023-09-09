لماذا يجب عليك الحذر من ملفات تعريف الارتباط على مواقع الويب؟

عندما تزور أحد مواقع الويب، فإنه يضع على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر تتصل منه ما نسميه ملفات تعريف الارتباط، ويمكن مقارنتها بأجهزة التتبع، في حين أن بعض هذه الملفات ليست مزعجة وقد تكون ضرورية لتجربة جيدة في متصفح الويب الخاص بك، إلا أن البعض الآخر يطرح المزيد من المشكلات.

وتكون هذه اللافتات التي تطلب من المستخدمين قبول أو تكوين ملفات تعريف الارتباط التي يرفضونها أمرًا مزعجًا، وغالبًا ما يكون الحل الأبسط هو النقر أو الضغط على زر "قبول جميع ملفات تعريف الارتباط" لإلغاء الاشتراك، أو التخلص منها بسرعة، ولكن هل أنت في خطر من خلال القيام بذلك؟ هل يجب أن نرفض جميع ملفات تعريف الارتباط؟ نوضح كيفية عملها ونفصل الأنواع المختلفة من ملفات تعريف الارتباط للإجابة على هذه الأسئلة.

ما هو ملف تعريف الارتباط؟

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على جهازك في مجلد متصفح الويب الخاص بك، يتم استخدامها من قبل ناشري مواقع الويب لتذكر معلوماتك وتتبع سلوكك على صفحاتهم، ويمكن استخدامها لتحسين تجربة المستخدم، أو لفهم كيفية تنقل مستخدمي الإنترنت في الموقع من أجل تحسينه، أو لأغراض إعلانية مستهدفة.

ما هي ملفات تعريف الارتباط التي يجب قبولها أو رفضها؟

من الممكن تكوين كل ملف تعريف ارتباط بشكل فردي لكل موقع، ويستغرق هذا وقتًا، لكن عليك التأكد من الحفاظ على تجربة تصفح مثالية مع حماية بياناتك الشخصية، ولكن كيف تعرف أي ملفات تعريف الارتباط يجب قبولها وأيها يجب رفضها؟ هنا ما نوصي به.

يمكنك قبول:

ملفات تعريف الارتباط الأساسية، التي تسمح لموقع الويب بالعمل بشكل صحيح: التنقل في القوائم، وعرض الصور ومقاطع الفيديو، والعناصر الموضوعة في السلة، والوصول إلى محتوى معين، وما إلى ذلك. وهي لا تجمع معلومات شخصية في معظم الحالات.

على العكس من ذلك، يوصى برفض:

ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث بشكل عام، والتي لا تؤثر على عمل موقع الويب أو أمانه، وعادةً ما يكون لديهم هدف واحد فقط: تتبع نشاطك من أجل تحقيق الدخل من بياناتك الخاصة، من خلال الإعلان أو عن طريق بيع هذه المعلومات لشركة أخرى.

ملفات تعريف الارتباط الإعلانية هي تلك التي لا تريد قبولها على الإطلاق. هدفهم هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنك لتزويدك بإعلانات مستهدفة بناءً على سلوك التصفح الخاص بك واهتماماتك، وهي موجودة في العديد من المواقع والبيانات المرجعية لإنشاء ملفك الشخصي الدقيق. أنها تشكل تهديدا خطيرا لخصوصيتك.

أي ملفات تعريف ارتباط من موقع ويب غير آمن، إذا لم يستخدم بروتوكول HTTPS، فقد يمكن الوصول إلى بياناتك مثل كلمات المرور أو طرق الدفع بنص واضح على خوادم الموقع، ومن الأفضل عدم السماح بأي ملفات تعريف الارتباط في هذه الحالة، بل ومغادرة الصفحة على الفور دون تقديم أي معلومات.

الذهاب أبعد من ذلك ضد التتبع عبر الإنترنت.



هناك أدوات ستساعدك على حماية خصوصيتك، أولاً، يتمتع أي متصفح ويب جيد بخيار حذف ملفات تعريف الارتباط المقبولة مسبقًا، إذا كنت تعتقد أنك سمحت لمواقع الويب بوضع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث وملفات تعريف الارتباط الإعلانية على جهازك، فيمكنك استخدام هذه الميزة، في "جوجل كروم"، يمكنك حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية بشكل منهجي في وضع التصفح الخاص أو التصفح القياسي.