الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب تكشف حقيقة إصابته بالوسواس القهري

عفت محمد عبد الوهاب
عفت محمد عبد الوهاب

كشفت عفت محمد عبد الوهاب، نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب، العديد من الأسرار عن حياة والدها، قائلة: "إن والدي لم يكن يحب لقب الموسيقار، وكان يفضل أن يطلق على نفسه "الموسيقي"، وكان فنانا مختلفًا".

وأضافت نجلة عبد الوهاب خلال مداخلة ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة: “والدي كان يخاف من عدة أشياء أشهرها المرض وركوب الطائرات، لأن لديه وسواس قهري”.

وأشارت إلى أن الموسيقار عبد الوهاب كان صديق شخصي للفنانة الكبيرة مديحة يسري، وكان أبا حنونا وهادئا، كما كان يشترط التعلم والسيرة الطيبة في اختيار المتقدمين للزواج من بناته، كما أنه كان يرفض عمل أبنائه في مجال الفن رغم تعلقها الشديد بالبيانو فقد كان يخشى على أبنائه من أن يصيبهم مكروه.

محمد عبدالوهاب الخط العريض اسرار محمد عبدالوهاب الموسيقار محمد عبدالوهاب الفنانة مديحة يسري

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