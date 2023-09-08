الباز: دعوة مصر لقمة الـ20 أبلغ رد على المشككين بالاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوة مصر لحضور قمة العشرين هي أبلغ رد على المشككين دائما في مصر واقتصادها.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن التشكيك في مصر واقتصادها دائمًا ناتج عن خصومة سياسية، متابعًا: "هؤلاء لا يتمسكون بما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "اعدلوا هو أقرب للتقوى".

ولفت إلى أن الخصومة السياسية لا تمنعك أن تكون منصفا، فمصر بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن لديها فرصا للخروج من الأزمة، مؤكدًا أن تكتل "البريكس" ومجموعة الـ20 لن تجامل مصر، منوهًا بأن الاقتصاد المصري واعد ومصر قدمت الكثير من أجل الحصول على عضوية البريكس، والمشاركة في قمة الـ 20 هذا العام بالهند.

العالم ينظر إلى مصر على أنها صاحبة فرص كبيرة

وتابع: "مصر في وضع اقتصادي صعب، لكن قادرين نشتغل، والعالم ينظر إلى مصر بأنها صاحبة فرص كبيرة وواعدة بالمستقبل".