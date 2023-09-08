الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفي بريطاني عن أزمة المباني المتضررة: ليس لدينا الأموال لإصلاحها

المباني المتضررة
المباني المتضررة في بريطانيا

 كشف مايكل بينيون الصحفي بـ"التايمز" البريطانية، تفاصيل أزمة المباني المتضررة في بريطانيا، قائلاً: "إن الحكومات المحلية هي المسؤولة عن الموافقة أو المجالس البلدية، للسماح باستخدام هذا النوع من الإسمنت في البناء، لافتاً إلى أنه عندما تم بناء هذه المباني، اعتقد الجميع بأن هذا الأسمنت مناسب".

وأضاف مايكل بينيون خلال مداخلة ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يعرف أحد في تلك الفترة بأن هذا الإسمنت سوف يتحلل بعد ثلاثين أو أربعين سنة، لافتاً إلى أنه عندا تم تغطية بعض المباني بغطاء ليس مقاومًا لحرائق، معقباً:" رأينا ما حدث في حريق جريفيل الشهير، بأن هذا ليس مسؤولية الحكومة المركزية". 

وأوضح أنه ليس بالإمكان تحميل الحكومة المركزية مسؤولية كل مبنى يتم بناءه، لأن المجالس المحلية هي المسؤولة عن ذلك، ولكن بالتأكيد الحكومة هي المسؤلة المسؤولية العامة بغض النظر عما إذا كانت هذه الحكومة هي من حزب العمال أو المحافظين، فلابد  أن تتأكد الحكومة بأنها مسؤولة. 

وتابع: "ليس لدينا الأموال لإصلاح جميع المباني في نفس الوقت، وبالتالي لابد أن يكون الأمر تدريجيا، وبالتالي سوف تكون التجربة قاسية جدًا لأن الاقتصاد ليس في أفضل أحواله، وليس لدينا الأموال اللازمة لحل المشكلة مباشرة". 

المباني المتضررة في بريطانيا أزمة مباني بريطانيا صحيفة التايمز البريطانية القاهرة الإخبارية برنامج 10 داونينيج ستريت

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