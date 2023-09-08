الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض لفرقة الأنفوشي ولقاء حول حياة البادية بمطروح

ثقافة مطروح
ثقافة مطروح

قدم فرع ثقافة مطروح فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، أمس الخميس، في سياق برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وفي ليلة فنية جديدة على مسرح النادي الاجتماعي قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من الاستعراضات التي أمتعت الجمهور ونقلت الفلكلور الإسكندراني الي مطروح ومن الفقرات المقدمة "لموا الشباك، بنات الأنفوشي، الحجالة، الفلاحي، الحصان، الصعيدي، صيادين"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بحضور عدد كبير من أبناء مطروح.

كما استمر معرض الكتاب المقام ضمن فعاليات الليالي الصيفية التي يشرف على تنظيمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في توفير أحدث إصدارات الهيئة من الكتب والدواوين والمؤلفات لكل مهتم بالقراءة ومحب للشعر والادب من أبناء مطروح وضيوفها،

وواصلت الفنانة نهلة عبدالقادر ختام ورشة الخرز، حيث قامت بتعليم المشاركات في الورشة طريقة تقفيل قطع الإكسسوار المنفذة على مدار أيام الورشة.

من ناحية أخرى واصلت المواقع التابعة لفرع ثقافة مطروح تقديم فعالياتها للرواد، حيث عقد بيت ثقافة براني محاضرة بعنوان "حياة البادية بين الماضي والحاضر"، وتحدث بها عمر عبد السلام عن الحياة البسيطة التي عاشتها البادية في الماضي وخلوها من كل مظاهر الرفاهية والتسلية التي توافرت حديثا مع التطور ووسائل الاتصالات والإنترنت مما أثر في طريقة الحياة وطور من اسالبيب الحياة والتعليم في البادية كما أثر في عادات البادية وتقاليدها.

وضمن احتفالات الفرع باقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف ألقى الشيخ أنور بسيوني محاضرة بعنوان "صفات الرسول بين الصحابة" بقصر ثقافة مطروح، تحدث بها عن الصفات التي اتسم بها الرسول الكريم منذ صغره ووسط أصحابه قبل نزول الرسالة وتسميته بالصادق الأمين، ثم تحدث عن مرحلة نزول الوحي والرسالة وكيف وقف أصحابه معه وساندوه في الدعوة وكانوا خير سند ورفيق. هذا ونفذت الفنانة منى شاكر ورشة فنية بالقصر باستخدام الورق الملون والشمع.

ثقافة مطروح عمرو البسيوني فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية تامر عبد المنعم فعاليات الليالي الصيفية

الأكثر قراءة

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على إثيوبيا فى الشوط الأول

إطلالة جريئة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار بشخصية "باربى"

"فوت ميركاتو": موديست يقترب من الانضمام للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمي الإسرائيلي في جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين