عروض لفرقة الأنفوشي ولقاء حول حياة البادية بمطروح

قدم فرع ثقافة مطروح فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، أمس الخميس، في سياق برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وفي ليلة فنية جديدة على مسرح النادي الاجتماعي قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من الاستعراضات التي أمتعت الجمهور ونقلت الفلكلور الإسكندراني الي مطروح ومن الفقرات المقدمة "لموا الشباك، بنات الأنفوشي، الحجالة، الفلاحي، الحصان، الصعيدي، صيادين"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بحضور عدد كبير من أبناء مطروح.

كما استمر معرض الكتاب المقام ضمن فعاليات الليالي الصيفية التي يشرف على تنظيمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في توفير أحدث إصدارات الهيئة من الكتب والدواوين والمؤلفات لكل مهتم بالقراءة ومحب للشعر والادب من أبناء مطروح وضيوفها،

وواصلت الفنانة نهلة عبدالقادر ختام ورشة الخرز، حيث قامت بتعليم المشاركات في الورشة طريقة تقفيل قطع الإكسسوار المنفذة على مدار أيام الورشة.

من ناحية أخرى واصلت المواقع التابعة لفرع ثقافة مطروح تقديم فعالياتها للرواد، حيث عقد بيت ثقافة براني محاضرة بعنوان "حياة البادية بين الماضي والحاضر"، وتحدث بها عمر عبد السلام عن الحياة البسيطة التي عاشتها البادية في الماضي وخلوها من كل مظاهر الرفاهية والتسلية التي توافرت حديثا مع التطور ووسائل الاتصالات والإنترنت مما أثر في طريقة الحياة وطور من اسالبيب الحياة والتعليم في البادية كما أثر في عادات البادية وتقاليدها.

وضمن احتفالات الفرع باقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف ألقى الشيخ أنور بسيوني محاضرة بعنوان "صفات الرسول بين الصحابة" بقصر ثقافة مطروح، تحدث بها عن الصفات التي اتسم بها الرسول الكريم منذ صغره ووسط أصحابه قبل نزول الرسالة وتسميته بالصادق الأمين، ثم تحدث عن مرحلة نزول الوحي والرسالة وكيف وقف أصحابه معه وساندوه في الدعوة وكانوا خير سند ورفيق. هذا ونفذت الفنانة منى شاكر ورشة فنية بالقصر باستخدام الورق الملون والشمع.