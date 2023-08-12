رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة مرسى مطروح (صور)

تفقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة مرسى مطروح، وذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح، وأعضاء اللجنة الهندسية وممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي المنفذة لأعمال التطوير.

وقال "البسيوني" إن الجولة التفقدية لأعمال التطوير بقصر ثقافة مرسى مطروح تأتي ضمن خطة متابعة موقف تطوير مواقع الهيئة بالمحافظات، وفي ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بسرعة الانتهاء من متطلبات تطوير المواقع الثقافية بأعلى درجات الجودة والدقة، كي تؤدي خدماتها الثقافية والفنية المتنوعة للجمهور المصري في كل مكان باعتبارها منارات الفن والثقافة التي تعمل على تعزيز وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع وتنمية الوعي وتأصيل الهوية، كما تسهم عبر رفع كفاءتها في تنفيذ العديد من المبادرات الثقافية والأنشطة الكبرى لدعم ورعاية الموهوبين تحقيقا لمستهدفات برامج العدالة الثقافية والتنمية المستدامة.

ووجه رئيس الهيئة في ختام جولته التفقدية للمبنى الإداري ومسرح القصر بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية وإنهاء متطلبات الحماية المدنية للانتهاء من مشروع التطوير على الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن القصر عبارة عن ثلاثة مبان، الأول مبنى إداري متعدد الطوابق، يضم طابقا أرضيا ويتكون من الاستعلامات، وقاعة الفنون التشكيلية، والمكتبة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، وثلاثة طوابق علوية استراحات، والمبنى الثاني وهو المسرح وملحقاته ويتسع لـ 521 مقعدا بالصالة والبلكون، والمبنى الثالث وهو المبنى الخلفي الملحق بالمسرح ويضم ثلاثة طوابق، الأرضي وبه مركز تكنولوجيا المعلومات، والثاني قاعة الفنون الشعبية، والثالث قاعة الأدب.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أعمال تطوير قصر ثقافة مرسى مطروح

أعمال تطوير قصر ثقافة مرسى مطروح

أعمال تطوير قصر ثقافة مرسى مطروح