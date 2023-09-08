5 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل يحيى خليل بدار الأوبرا

يستعد رائد موسيقى الجاز في مصر يحيى خليل لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم 5 أكتوبر المقبل.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني بنظام الفئة الواحدة وجاء سعرها بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.

ويقدم يحيى خليل لجمهوره خلال الحفل برنامج فني يضم مجموعة من اعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

شروط حضور حفل يحيى خليل

ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط للجمهور لحضور حفل يحيى خليل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

معلومات عن يحيى خليل

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية الأمر الذي جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق وكانت له اسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.